UEFA stelt Poolse arbitrage aan voor Europese wedstrijd Ajax

Ajax krijgt vanavond te maken met Poolse arbitrage. De UEFA heeft Pawel Raczkowski aangesteld voor de wedstrijd tegen FC Midtjylland.

Ajax staat na twee wedstrijden op drie punten in de Conference League en gaat vanavond op bezoek bij FC Midtjylland. De Denen verzamelden slechts één puntje in de eerste twee wedstrijden.

De UEFA heeft de 43-jarige Raczkowski aangesteld om de wedstrijd te leiden. De Pool wordt versterkt door een team vol landgenoten, bestaande uit grensrechters Adam Kupsik en Filip Sierant, vierde official Marcin Szczerbowicz, videoscheidsrechter Pawel Pskit en assistent-videoscheidsrechter Piotr Urban.