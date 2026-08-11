UEFA stelt Portugese arbitrage aan voor Shelbourne FC - Ajax

Cláudio Pereira is aangesteld om de wedstrijd te leiden. De Portugees krijgt assistentie van een team vol landgenoten: grensrechters Tiago Costa en Nelson Teixeira Cunha, vierde official Iancu Ioan Vasilica, videoscheidsrechter Helder Malheiro en assistent-videoscheidsrechter Ana Claudia Silva Ribeiro.

Shelbourne en Ajax trappen donderdagavond om 20.45 uur af in Tolka Park in Dublin. De eerste wedstrijd in Amsterdam eindigde in 1-3.