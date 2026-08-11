Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

UEFA stelt Portugese arbitrage aan voor Shelbourne FC - Ajax

Max
bron: UEFA
Míchel Sanchez
Míchel Sanchez Foto: © Pro Shots

Ajax gaat donderdagavond op bezoek bij Shelbourne FC. De UEFA heeft Portugese arbitrage aangesteld voor de returnwedstrijd. 

Cláudio Pereira is aangesteld om de wedstrijd te leiden. De Portugees krijgt assistentie van een team vol landgenoten: grensrechters Tiago Costa en Nelson Teixeira Cunha, vierde official Iancu Ioan Vasilica, videoscheidsrechter Helder Malheiro en assistent-videoscheidsrechter Ana Claudia Silva Ribeiro.

Shelbourne en Ajax trappen donderdagavond om 20.45 uur af in Tolka Park in Dublin. De eerste wedstrijd in Amsterdam eindigde in 1-3.  

Gerelateerd:
Wilco van Schaik en Carlos Aalbers

Van Schaik: "Hij zei: bij Ajax waren jonge jongens weleens moe"

0
Hendrie Krüzen

Hendrie Krüzen lyrisch: "Daar haalt Ajax een hele goede speler mee"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Van Schaik: "Hij zei: bij Ajax waren jonge jongens weleens moe"

Hendrie Krüzen lyrisch: "Daar haalt Ajax een hele goede speler mee"

Willem van Hanegem voorspelt: "Ajax gaat veel aan hem hebben"

FC Barcelona bevestigt zware knieblessure 'transfertarget Ajax'

'Ajax en Feyenoord op de tribune voor Mexicaanse vleugelaanvaller'

Hedwiges Maduro wijst: "Als hij niet speelt, is Ajax vrij beperkt"

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

'Voormalig Ajacied Bergwijn in de etalage gezet door Al-Ittihad'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws