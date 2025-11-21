Het laatste Ajax Nieuws
UEFA verplicht Ajax om tegen Benfica in derde tenue te spelen
Ajax voor het duel tegen Chelsea Foto: © Pro Shots
Ajax speelt komende dinsdag thuis in de Champions League tegen Benfica. De Amsterdammers zullen echter wel in het derde tenue aantreden.
De UEFA heeft Ajax verplicht om in het derde tenue te spelen, zo meldt Ajax Life. De Amsterdammers hebben er alles aan gedaan om in eigen huis gewoon in het thuisshirt te mogen aantreden, maar dat gaat niet door. Omdat alle drie de shirts van Benfica te veel op het thuisshirt van Ajax lijkt, moet de thuisclub verplicht in het derde tenue. Benfica speelt wel in het rode thuisshirt.
Ajax en Benfica trappen dinsdagavond om 18.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA.
