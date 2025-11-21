Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

UEFA verplicht Ajax om tegen Benfica in derde tenue te spelen

Max
bron: Ajax Life
Ajax voor het duel tegen Chelsea
Ajax voor het duel tegen Chelsea Foto: © Pro Shots

Ajax speelt komende dinsdag thuis in de Champions League tegen Benfica. De Amsterdammers zullen echter wel in het derde tenue aantreden. 

De UEFA heeft Ajax verplicht om in het derde tenue te spelen, zo meldt Ajax Life. De Amsterdammers hebben er alles aan gedaan om in eigen huis gewoon in het thuisshirt te mogen aantreden, maar dat gaat niet door. Omdat alle drie de shirts van Benfica te veel op het thuisshirt van Ajax lijkt, moet de thuisclub verplicht in het derde tenue. Benfica speelt wel in het rode thuisshirt.

Ajax en Benfica trappen dinsdagavond om 18.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA. 

Gerelateerd:
Fred Grim

Grim meldt twee twijfelgevallen en één opsteker richting Excelsior

0
Fred Grim

Grim voorlopig interim-trainer van Ajax: "Dan zien we wel weer"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd