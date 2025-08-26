Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
UEFA wijzigt loting Europees voetbal: "Donderdag start procedure"

Arthur
bron: UEFA
De loting voor de Champions League
De loting voor de Champions League Foto: © BSR Agency

Deze week staat in Monaco de loting voor de groepsfases van de drie Europese toernooien op het programma. De UEFA heeft aangekondigd dat er ten opzichte van vorig jaar een paar veranderingen zijn doorgevoerd. 

De Champions League-loting blijft ongewijzigd. Donderdagavond om 18.00 uur gaan onder meer PSV en Ajax de koker in. Zoals traditiegetrouw begint de ceremonie met een lang voorprogramma, waarna uiteindelijk de koppeling van clubs start. Iedere club krijgt een eigen balletje en wordt door een druk op de knop van de computer aan acht tegenstanders gekoppeld.

Voor de Europa League en Conference League is er wél een wijziging. De lotingen worden dit keer direct achter elkaar gedaan, zonder de pauze die er voorheen tussen zat. Donderdag om 13.00 uur start de procedure, te beginnen met de Europa League. Daarin wachten onder meer Go Ahead Eagles, Feyenoord en vermoedelijk FC Utrecht op hun tegenstanders. Vervolgens is de Conference League aan de beurt, waarin AZ hoopt in te stromen en Utrecht niet meer meedoet.

Het trekken van fysieke balletjes is daarbij verleden tijd. De UEFA laat weten: "Met één druk op de lotingknop wordt de procedure in gang gezet." De volledige loting gebeurt dus in één keer, maar de uitkomsten worden stap voor stap bekendgemaakt om de spanning vast te houden.

De lotingen zijn donderdag en vrijdag, maar de precieze speelkalenders volgen later. "De exacte planning voor de Champions League wordt uiterlijk zaterdag gepubliceerd, die voor de Europa League en de Conference League uiterlijk zondag", aldus de UEFA.

Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
