Geschreven door Jessica Westdijk 01 apr 2020 om 16:04

Woensdagmiddag is er in een conference call vergaderd met alle bij de UEFA aangesloten voetbalbonden.

Dinsdagavond werd al duidelijk dat er in Nederland in ieder geval tot 1 juni niet gevoetbald kan worden vanwege het coronavirus. De KNVB besloot het amateurvoetbal al te stoppen en ook voor het betaald voetbal is dat een mogelijk scenario. Het was echter nodig om het UEFA-overleg af te wachten. Een zelfstandig besluit over het stoppen van de competitie kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er komend seizoen geen Nederlandse clubs in Europa actief mogen zijn.

Uit het overleg van woensdag is gekomen dat de UEFA de competities uiterlijk 3 augustus uitgespeeld wil hebben. De KNVB mikt nu op een herstart van de Eredivisie half juni. Er blijven nog veel vragen over, bijvoorbeeld over contracten die op 30 juni aflopen en spelers die al verkocht zijn. De UEFA verwacht daar half april meer duidelijkheid over te kunnen geven.