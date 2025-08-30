Ugwu vertrok naar FC Volendam: "Ajax kon mij dat niet bieden"

Ugwu werd gezien als groot talent in de jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok voor zijn debuut al uit Amsterdam. "Ik kreeg bij FC Volendam de kans om op het hoogste niveau in Nederland te spelen. Die kans kon Ajax mij niet bieden", legt hij uit aan Ajax Showtime. "Dit is momenteel het beste voor mijn ontwikkeling. Bij Ajax was het dat ze wisten dat er interesse voor mij was van andere clubs, maar ze hebben niet aan mij laten zien dat ze me wilden houden."

Ugwu koestert absoluut geen wrok richting zijn oude werkgever. "Ik kijk terug op een hele mooie tijd bij Ajax. Het is echt mijn tweede thuis", verzekert hij. "Ik heb daar veel vrienden gemaakt en heel veel geleerd van de trainers en stafleden. Mijn teamgenoten ga ik zeker missen."

Zaterdagmiddag kan de centrale verdediger zich laten zien als Ajax op bezoek komt bij FC Volendam. "Ik hoop een mooi duel tussen elkaar. Ik denk dat wij veel zullen verdedigen en Ajax veel de bal gaat hebben. Voor de rest kan ik niet veel verklappen", besluit Ugwu.

FC Volendam en Ajax trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur af.