Uitblinkende Ouazane: "Fysiek kan ik daar nog niet aan tippen"

"Dat was wel even een stootje", zo vertelt hij aan Voetbal International. Ouazane merkte direct het verschil met de ervaren Engelse verdediger. "Dan merk ik ook gelijk dat hij echt een heel ervaren speler is met een heel mooie carrière, fysiek kan ik daar nog niet aan tippen."

De middenvelder ziet het duel als een belangrijk leermoment. "Voor mij is dat een mooie les: zo zie je dat je aan de bal wel alles kan doen, maar als je een keer opzij wordt gezet en je valt, dan merk je eigenlijk dat je fysiek ook wat meer moet aankomen. Ik denk dat dat het perfecte voorbeeld was."