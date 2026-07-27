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Uitblinkende Ouazane: "Fysiek kan ik daar nog niet aan tippen"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © Pro Shots

Abdellah Ouazane blijft indruk maken tijdens de voorbereiding van Ajax, maar de zeventienjarige middenvelder ziet zelf ook nog voldoende verbeterpunten. Na zijn sterke optreden tegen FK Vojvodina liet hij zich zondag tegen Burnley opnieuw zien, al werd hij in de eerste helft stevig getest door Kyle Walker.

"Dat was wel even een stootje", zo vertelt hij aan Voetbal International. Ouazane merkte direct het verschil met de ervaren Engelse verdediger. "Dan merk ik ook gelijk dat hij echt een heel ervaren speler is met een heel mooie carrière, fysiek kan ik daar nog niet aan tippen."

De middenvelder ziet het duel als een belangrijk leermoment. "Voor mij is dat een mooie les: zo zie je dat je aan de bal wel alles kan doen, maar als je een keer opzij wordt gezet en je valt, dan merk je eigenlijk dat je fysiek ook wat meer moet aankomen. Ik denk dat dat het perfecte voorbeeld was."

Ondanks de zware duels kroonde Ouazane zich uiteindelijk tot matchwinner met de 2-1. "Na dat moment met Walker schoot de kramp in mijn kuiten, ook omdat ik daarna nog een sprint terug moest trekken. En toen kwam nog die sprint richting de goal."

Bij zijn doelpunt dacht de jongeling maar aan één ding. "Ik zag Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis al klaarstaan om in te vallen, dus ik wist: Dit is mijn laatste kans om een doelpunt te maken. Dat was m’n mindset, en dat heeft goed uitgepakt."

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