"Uitduel met Sparta lijkt cruciaal voor de positie van Heitinga"

Ajax verloor dinsdagavond in de strijd om de Champions League met 4-0 (!) op bezoek bij Olympique Marseille. Johan Inan ziet dat de positie van trainer John Heitinga flink ter discussie staat na de zoveelste wanprestatie van dit seizoen.

"Ajax wil Heitinga eerst zo goed mogelijk helpen voor het hem laat vallen", schrijft hij in zijn analyse op de website van het AD. "Daarvoor speurt de club bijvoorbeeld naar versterking voor de technische staf. Dat is niet iets van de laatste weken. Na de eerste wanprestatie van het seizoen, op bezoek bij Como in Italië, liet Heitinga al blijken graag over een extra assistent te beschikken", blikt Inan terug.

"Daarvoor is vorige maand Thomas Duivenvoorden benaderd", constateert hij. "Ajax heeft de komst van de assistent-trainer van de Graafschap, vorig seizoen nog werkzaam bij de amateurs, nog altijd niet helemaal opgegeven en schermt bovendien met meerdere opties. Het tekent in ieder geval hoe de directie de huidige trainersstaf, die een technische man minder telt dan onder Farioli, heeft overschat", aldus Inan.

"De vraag is nu niet zozeer of die reddingsboei nog zal helpen, maar of die überhaupt nog gegrepen wordt met Heitinga als hoofdtrainer", vervolgt hij. "De druk neemt inmiddels zulke extreme vormen aan, dat het uitduel met Sparta cruciaal lijkt voor de positie van Heitinga. Want waar de directie nederlagen in de Champions League nog gedoogt, gelden er in de eredivisie na drie uitduels zonder zege tegen een nieuwe laagvlieger geen excuses meer. De leiding weet ook hoe het in het voetbal werkt", besluit Inan.