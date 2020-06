Geschreven door Jessica Westdijk 17 jun 2020 om 16:06

Inmiddels is al een tijdje duidelijk dat Ajax de nummer 1 van dit seizoen is in Nederland, maar dat geeft nog geen zekerheid over rechtstreekse plaatsing voor de Champions League.

Dat is pas het geval als de club die de Champions League wint, zich ook via de nationale competitie plaatst voor het hoofdtoernooi van komend seizoen. Dat de Champions League in augustus uitgespeeld gaat worden, is wat dat betreft gunstig voor Ajax. Als Olympique Lyon de Champions League zou winnen, plaatst Ajax zich niet rechtstreeks en zal het in september play-offs moeten spelen. Ook Napoli staat er in eigen land niet heel goed voor, maar de Serie A wordt nog hervat.

In augustus krijgt het toernooi een vervolg in Portugal. Op 23 augustus staat de finale op het programma. Uiterlijk dan weet Ajax dus of het zich plaatst. Worden Lyon en Napoli al eerder uitgeschakeld, dan is er eerder goed nieuws.