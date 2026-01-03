HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Uitgerekend Mislantat haalt Ajax-beul naar Fortuna Düsseldorf

bron: Voetbal International
Jordi Paulina en Nico Schlotterbeck
Jordi Paulina en Nico Schlotterbeck Foto: © Pro Shots

Jordi Paulina (21) maakt de overstap van Borussia Dortmund naar Fortuna Düsseldorf. Voor de oud-speler van Hercules betekent dit een flinke stap vooruit in zijn carrière, zo meldt Voetbal International.

Paulina maakte naam als onderdeel van het Hercules-team dat Ajax in het seizoen 2023/24 uitschakelde in de KNVB-beker. Zijn sterke prestaties trokken de aandacht van Borussia Dortmund, waar hij vooral uitkwam voor het tweede elftal. In oktober vorig jaar maakte hij echter zijn debuut voor het eerste elftal tijdens het bekerduel met VfL Wolfsburg.

Hoewel Dortmund Paulina in oktober vorig jaar nog een nieuw contract aanbood vanwege het vertrouwen in zijn toekomst, is nu duidelijk dat hij voor Fortuna Düsseldorf kiest. Daar wordt hij herenigd met Sven Mislintat, de technisch directeur en oude bekende. Mislintat werd in de zomer van 2023 aangesteld bij Ajax, maar vertrok na enkele maanden alweer. Kort daarna zorgde Paulina, met Hercules, voor de uitschakeling van Ajax in de beker.

Voor Paulina is de overstap naar Düsseldorf een aanzienlijke promotie. Terwijl het beloftenteam van Dortmund op het vierde niveau van Duitsland uitkomt, speelt Düsseldorf in de tweede divisie.

