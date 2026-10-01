'Uitleenbeurt Ajacied mislukt vooralsnog, speler op de bank in KKD'

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Paul Reverson (21) zag bij De Graafschap een goede mogelijkheid om veel speelminuten te maken, maar daar komt voorlopig weinig van terecht. De van Ajax gehuurde doelman kwam nog geen minuut in actie voor de Superboeren. Jordi Cruijff zal het met lede ogen aanzien wat er gebeurt in Doetinchem.
Het was voor Reverson niet eenvoudig om Ties Wieggers (23) uit de basis te spelen. De competitie was al begonnen toen Reverson naar De Vijverberg kwam en Wieggers was vorig seizoen al eerste doelman. Daardoor heeft hij krediet opgebouwd bij de technische staf. Bovendien werkt hij al jaren samen met keeperstrainer Jordy Rondeel.
Toch leek er ruimte voor Reverson, omdat Wieggers dit seizoen niet altijd overtuigt. Vooral in het meevoetballen en bij hoge ballen maakt de doelman soms een onzekere indruk. Op de lijn is hij juist sterk. Het meevoetballen is echter belangrijk binnen de speelwijze van De Graafschap onder trainer Thomas Duivenvoorden. FC Update maakte een analyse van zijn situatie.
Juist op dat vlak zou Reverson goed moeten passen. De 21-jarige keeper is bij Ajax gewend om betrokken te zijn bij de opbouw en beschikt over goede voetballende kwaliteiten. Technisch manager Berry Powel benadrukte bij zijn komst dat Reverson goed aansluit bij de speelwijze van de club. "Met zijn voetballende kwaliteiten past hij goed bij onze speelwijze en daarnaast beschikt hij over sterke reflexen."
Voorlopig blijft Reverson echter tweede doelman en krijgt hij niet de speelminuten waarvoor hij naar Doetinchem kwam. Ook bij Ajax was een vaste basisplaats ver weg, nadat Jong Ajax dit seizoen koos voor Joeri Heerkens. De verhuur aan De Graafschap moest Reverson de kans geven ervaring op te doen, maar voorlopig verandert er voor de jonge doelman weinig.
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