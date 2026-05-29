Uitslag VVCS Veldencompetitie bekend: twee clubs beter dan Ajax

PSV heeft de veldencompetitie gewonnen met een gemiddelde rapportcijfer van 4,53, zo valt te lezen op de website van VVCS. Daarmee komt er een einde aan de hegemonie van Feyenoord, want de club uit Rotterdam (4,35) had elf jaar lang het beste veld in de Eredivisie .

Ajax maakt de top-drie compleet met een 4,29 als cijfer. SC Heerenveen (4,00), FC Groningen en Excelsior staan in de subtop. Telstar (2,76) bleek qua grasmat de hekkensluiter van de Eredivisie, terwijl ook Fortuna Sittard (2,82) en AZ (3,29) slecht scoren in dat opzicht.

De aanvoerders uit de Eredivisie gaven afgelopen seizoen wekelijks hun waardering aan de velden in Nederland. Na elke speelronde ontving VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko van de aanvoerders van de uitspelende clubs een tekstbericht met de waardering van 1 (slecht) tot en met 5 (topveld) voor het veld waarop zij gespeeld hebben.