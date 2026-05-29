Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Uitslag VVCS Veldencompetitie bekend: twee clubs beter dan Ajax

Niek
Het veld van Ajax ligt er uitstekend bij in de Johan Cruijff Arena
Het veld van Ajax ligt er uitstekend bij in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

PSV heeft de veldencompetitie gewonnen met een gemiddelde rapportcijfer van 4,53, zo valt te lezen op de website van VVCS. Daarmee komt er een einde aan de hegemonie van Feyenoord, want de club uit Rotterdam (4,35) had elf jaar lang het beste veld in de Eredivisie

Ajax maakt de top-drie compleet met een 4,29 als cijfer. SC Heerenveen (4,00), FC Groningen en Excelsior staan in de subtop. Telstar (2,76) bleek qua grasmat de hekkensluiter van de Eredivisie, terwijl ook Fortuna Sittard (2,82) en AZ (3,29) slecht scoren in dat opzicht. 

De aanvoerders uit de Eredivisie gaven afgelopen seizoen wekelijks hun waardering aan de velden in Nederland. Na elke speelronde ontving VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko van de aanvoerders van de uitspelende clubs een tekstbericht met de waardering van 1 (slecht) tot en met 5 (topveld) voor het veld waarop zij gespeeld hebben. 

De eindstand van de veldencompetitie:
1. PSV (4,53)
2. Feyenoord (4,35)
3. Ajax (4,29)
4. Sparta (4,12)
5. SC Heerenveen (4,00)
6. FC Groningen en Excelsior (3,94)
8. Volendam (3,88)
9. NAC Breda (3,82)
10. Heracles Almelo en Go Ahead Eagles (3,71)
12. FC Utrecht (3,53)
13. PEC Zwolle, NEC en FC Twente (3,47)
16. AZ (3,29)
17. Fortuna Sittard (2,82)
18. Telstar (2,76) 

Gerelateerd:
Hedwiges Maduro

Maduro waarschuwt Ajax: "Anders krijg je kapitaalvernietiging"

0
Chris Woerts

Chris Woerts pakt oud-Ajacied enorm hard aan: "Hij is knettergek"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Johan Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

0
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Maduro waarschuwt Ajax: "Anders krijg je kapitaalvernietiging"

Chris Woerts pakt oud-Ajacied enorm hard aan: "Hij is knettergek"

Uitslag VVCS Veldencompetitie bekend: twee clubs beter dan Ajax

OM eist gigantisch miljoenenbedrag van oud-Ajacied Quincy Promes

Rafael van der Vaart vergelijkt Ajacied: "Daar komt meer bij kijken"

Curacao ambitieus: "Een amateurclub kan ook van Ajax winnen"

Woerts onthult: "Hij gaat de nieuwe trainer worden van Ajax"

Derksen haalt uit: "Dat neem ik Wesley Sneijder heel erg kwalijk"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws