Uitsupporters krijgen uitstel: korting blijft voorlopig bestaan

De combi-korting voor uitsupporters blijft voorlopig bestaan in de Eredivisie. Eerder ontstond het beeld dat de regeling volledig zou verdwijnen, maar inmiddels is duidelijk geworden dat de korting de komende jaren gefaseerd wordt afgebouwd. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde Ajax Life .

Volgens de berichtgeving blijft de korting voor uitreizende supporters voorlopig van kracht, al hebben clubs afgesproken deze in de komende seizoenen stap voor stap terug te brengen. Daarmee lijkt een directe afschaffing van de baan, maar verdwijnt het financiële voordeel uiteindelijk alsnog. De korting blijft de komende jaren bestaan, maar wordt stap voor stap verlaagd. Daarmee is een directe afschaffing van de baan, al verdwijnt het voordeel op termijn alsnog.

Supportersorganisaties zijn kritisch op de manier waarop zij bij het proces zijn betrokken. Volgens hen kwam belangrijke informatie niet via de officiële overlegkanalen naar buiten en moesten zij zelf initiatief nemen om invloed uit te oefenen. De gezamenlijke druk van supporters lijkt wel effect te hebben gehad. Daardoor blijft de korting voorlopig bestaan, al ligt er inmiddels een afbouwschema klaar, zoals hieronder weergeveven.