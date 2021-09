Geschreven door Idse Geurts 07 sep 2021 om 11:09

De UEFA heeft bekend gemaakt dat uitsupporters weer zijn toegestaan bij Europese wedstrijden. Coronamaatregelen zorgden er vorig seizoen voor dat dit niet mogelijk was. Gelukkig is de situatie wat opgeknapt en zijn uitsupporters dit seizoen weer welkom. In de stadions mag ongeveer 5 procent van de bezoekerscapaciteit beschikbaar worden gesteld aan uitsupporters.

Ook Ajacieden mogen dus weer fysiek aanwezig zijn bij uitwedstrijden in de Champions League. Volgende week kunnen supporters dus afreizen naar Lissabon om Ajax aan te moedigen tegen Sporting. Het is alleen nog niet bekend hoeveel Ajax-supporters aanwezig mogen zijn in Lissabon. “Volgens onze huidige informatie mag maar 50 procent van het stadion in Portugal gebruikt worden”, stelt een woordvoerder van Ajax. Hierdoor zijn er waarschijnlijk ook minder Ajacieden welkom in het stadion. Verder zullen ook niet alle landen het eens zijn met deze beslissing. Zo┬áis Turkije helemaal niet van plan om uitsupporters toe te laten. Hierdoor is de wedstrijd tegen Besiktas nog een groot vraagteken voor Ajax-fans.

Tijdens de wedstrijden blijven de lokale coronamaatregelen en richtlijnen natuurlijk wel van kracht. Als je dus van plan bent om een uitwedstrijd te bezoeken, is het wel belangrijk om alle maatregelen goed door te lezen. Hierdoor kom je niet voor onverwachte situaties te staan.