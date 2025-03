Ulderink krijgt kans als hoofdtrainer bij Belgische grootmacht

Een dag na het ontslag van Jonas De Roeck heeft Antwerp FC een nieuwe trainer gepresenteerd. De 55-jarige Andries Ulderink, die in het verleden actief was bij FC Twente en Ajax, heeft een principeakkoord getekend tot het einde van het seizoen.

Andries Ulderink volgt Jonas De Roeck op, die maandag ontslagen werd. Ulderink was al assistent-trainer bij Antwerp onder Mark van Bommel. Dit seizoen was hij tot einde december de assistent van Philippe Clement bij Rangers.



In Nederland was hij al trainer bij Go Ahead Eagles, De Graafschap en Jong Ajax, terwijl hij bij FC Twente de rol van assistent-trainer vervulde. Bij Antwerp krijgt Ulderink nu de kans om de ploeg, die vijfde staat, richting het kampioenschap op te werken. Zijn eerste wedstrijd is tegen KAA Gent.