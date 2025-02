'Union had recht op penalty': "Rodriguez heeft een gebroken neus"

Sébastian Pocognoli, trainer van Union SG, begrijpt niet dat zijn ploeg geen penalty kreeg in de tweede helft van de verlenging. Een van zijn spelers werd een gebroken neus aangedaan in het strafschopgebied, maar de scheidsrechter gaf er geen gehoor aan.

"Kevin Rodriguez heeft een gebroken neus, dus dan kun je zeggen dat er contact was en sprake van een duel", zei trainer Sébastien Pocognoli na afloop geciteerd door Voetbal International. "Als het op het middenveld was geweest, was er gefloten. Het was dus een overtreding en we konden logischerwijs een penalty claimen."

Pocognoli wilde verder overigens vooral zijn ploeg de complimenten geven. "We hebben een geweldige prestatie geleverd. Ik kan alleen maar mijn petje afdoen voor mijn spelers. We kunnen deze wedstrijd zeker gebruiken voor de toekomst."