Union kijkt uit naar Europees duel tegen Ajax: "Ajax is in vorm"

Union Sint-Gillis is op zijn hoede voor Ajax richting het eerste duel van het tweeluik met de Amsterdammers in de Europa League. "Ajax is in vorm", benadrukte trainer Sébastien Pocognoli op de persconferentie .

Union zelf verkeert echter ook in goede vorm. De laatste vijf competitieduels werden gewonnen door de huidige nummer drie van de Jupiler Pro League. "Nu staan ze voor het eerst opnieuw bovenin, wat betekent dat ze net als wij in een goede flow zitten", constateerde Pocognoli. "Het zal een strijd worden tussen twee ploegen in vorm."

Over de slechte staat van het veld in Brussel wilde Pocognoli niet veel zeggen. "Het veld? Het is met thuis- en uitwedstrijd. Morgen spelen we thuis, we kennen de omstandigheden. Of ik een glijpartij verwacht? Dat zullen we morgen zien."

"Ajax is natuurlijk een heel mooie ploeg die goed voetbal speelt", vulde middenvelder Anouar Ait El Hadj zijn trainer aan over de koploper van de Eredivisie. "Maar we willen graag de volgende ronde. Het veld? Voor ons is het niet de eerste keer. We focussen vooral op wat we moeten doen om te kunnen winnen. We moeten gewoon klaar zijn en ik denk dat we dat zijn."

"Ajax wil altijd voetballen", zei Pocognoli ook nog. "Ze kiezen dus altijd voor een coach die wil voetballen. Een nieuwe coach zal altijd wel andere accenten leggen, zo staat het dit seizoen verdedigend heel sterk. Maar het blijft wel een ploeg die positief en offensief aan de bal is. Het is het dna van de club."