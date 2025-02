Union-supporters realistisch in Amsterdam: "Een moeilijke avond"

Vanavond om 21.00 uur neemt Ajax het in de Johan Cruijff Arena op tegen Union Sint-Gillis in de return van de tussenronde van de Europa League. De Amsterdammers verdedigen een comfortabele 2-0 voorsprong uit het eerste duel in Brussel en lijken daarmee uitstekende papieren te hebben om zich te plaatsen voor de laatste zestien van het toernooi.

Aan het begin van de avond verzamelden zich ongeveer duizend fans van de Belgische club op de Dam, waarna zij gezamenlijk de metro richting Strandvliet namen. Opvallend is dat de Union-aanhang, die overdag nog nauwelijks in het centrum te zien was, weinig vertrouwen heeft in een stunt. "Als we vroeg achter komen, denk ik dat het een moeilijke avond wordt," klonk het vanuit een blauw-geel gekleurd café op de Wallen.

Voor Ajax-fans is de stemming een stuk positiever. De ploeg van Francesco Farioli verkeert in uitstekende vorm en voert al enkele weken de Eredivisie aan, met een comfortabele voorsprong op PSV. Met de gunstige uitgangspositie uit de heenwedstrijd en de sterke prestaties in eigen land, lijkt Ajax goed op weg naar de volgende ronde van de Europa League.

Toch mag Union niet onderschat worden. De Belgische ploeg heeft eerder laten zien in staat te zijn tot verrassingen en zal alles op alles zetten om de achterstand goed te maken. Voor Ajax is het zaak om de controle te behouden en niet in de val van onderschatting te trappen. De Arena zal in ieder geval klaarstaan om de ploeg naar de laatste zestien te schreeuwen.