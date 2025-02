Union-trainer koestert 'als kampioen' mooie herinneringen in de Arena

Met Union Saint-Gilloise speelt trainer Sébastien Pocognoli donderdag in de Europa League tegen Ajax. Bij Voetbal International vertelt hij over de club die bij hem als tegenstander wat mooie herinneringen naar boven brengt.

"De Noordhollandse derby", weet de Belg nog, toen hij in 2009 met AZ de titel pakte in Amsterdam. "Het was toen de start van de historische reeks van AZ. Dat seizoen was fantastisch, ik heb alleen maar goede herinneringen aan die wedstrijd in de Arena. We speelden er als kampioen een van de laatste wedstrijden van het seizoen."

Pocognoli ziet verschillende accenten in het spel van Ajax, maar vergelijkt de ploeg ook met die van ruim vijftien jaar geleden. "Vorig jaar was het misschien moeilijker, maar dit seizoen zijn ze weer terug bij de standaard. Ajax wil altijd voetballen, al geeft elke trainer een bepaald accent. Ze zijn defensief sterk, maar blijven agressief aan de bal. Dat is het DNA van de club."