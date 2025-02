Union-verdediger bewondert Ajacied: "Heb niet zijn kwaliteiten"

"Oké, ik heb niet zijn kwaliteiten, ik ben een ander soort verdediger", vertelt Mac Allister bij Voetbal International over Lisandro Martínez. "Maar we zijn wel allebei vrij klein, terwijl verdedigers vaak lang zijn. Ik probeer van hem te leren. We zijn ongeveer even oud, en onze stijl heeft ook wel gelijkenissen. Niet heel lang, stevig in de duels. Voor mij is hij één van de beste Argentijnse spelers van dit moment."

"Iedereen zag al snel dat hij een heel grote zou worden", herinnert Mac Allister zijn landgenoot. "In Argentinië worden de spelers die in Europa spelen nauwlettend gevolgd, zeker als ze bij een grote club als Ajax spelen."