Union voelt zich bestolen tegen Ajax: "Dat is altijd strafschop"

Ajax verloor donderdagavond in de strijd om de Europa League met 1-2 van Union, terwijl de ploeg van trainer Francesco Farioli de heenwedstrijd in Brussel met 0-2 wist te winnen. Volgens Franky van der Elst zijn de Belgen gisteren bestolen in de slotfase.

"Ik vond het absoluut een penalty", vertelt hij over het veelbesproken moment met een hoofdrol voor Remko Pasveer. "Rodriguez wordt omver gebokst. Dat is altijd strafschop. Hij komt veel te laat en slaat hem in het gezicht. Dan is er maar één mogelijke sanctie en dat is een penalty", constateert Van der Elst.

Commentator Filip Joos toonde zich tijdens de uitzending ook al kritisch. "Het is een penalty. Pasveer loopt hem "boenk" omver", sprak hij bij Sporza. "De bloedneus is een teken aan de wand en in de VAR doen ze alsof hun neus bloedt. Terwijl de enige neus die echt bloedt die van Rodriguez is. De bal had echt op de stip gekund en eigenlijk ook gemoeten."