Geschreven door Jordi Smit 23 jan 2020 om 14:01

© Proshots

Het seizoen kan voor Naci Ünüvar nu al niet meer stuk. De talentvolle Ajacied mocht woensdagavond in de Johan Cruijff Arena tegen Spakenburg zijn debuut maken. Dat deed hij niet bepaald onverdienstelijk, want hij kreeg een strafschop van scheidsrechter Richard Martens. Na toestemming van Huntelaar wist hij deze zelf te verzilveren.

Sfeer

Ünüvar kon zijn geluk al niet meer op toen hij mocht warmlopen. “Toen ik aan het warmlopen was, toen ik het veld inliep en bij elk balcontact, hoe het publiek dan opveert… Ik had wel verwacht dat het publiek het zou doen, want ik had van Sontje Hansen al verhalen gehoord. Maar zo extreem als het publiek nu deed, had ik niet verwacht. Het was echt mooi”, vertelt hij aan Ajax TV.

Goal

Op zichzelf staand was zijn debuut dus al mooi, maar het werd nog mooier toen hij de kans kreeg zijn eerste doelpunt in Ajax 1 te maken. En dan wel bij zijn debuut: een prestatie die vaak alleen de gróte Ajacieden lukt. “Ik ben altijd wel redelijk koeltjes bij een penalty, maar er komt hier wel iets meer spanning bij kijken dan bij de Onder-19.” Na zijn doelpunt liep hij snel naar zijn ouders toe. “Mijn ouders zaten in het familievak. Bij elke goal kijk ik altijd even naar hen.”

Ziyech

Zijn teamgenoten waren na de wedstrijd meer dan blij voor hem. Ook Ziyech, die een aantal weken is uitgeschakeld, feliciteerde hem. “Net in de kleedkamer kwam Hakim Ziyech gelijk naar mij toe. Hij zei: gefeliciteerd en op naar meer. Dat was heel mooi van hem”, aldus Ünüvar.