Geschreven door Idse Geurts 20 jun 2022 om 11:06

Ajax staat op het punt om het contract van Naci Ünüvar te verlengen. Dit meldt De Telegraaf. Op dit moment loopt het contract van de aanvaller nog door tot 2023, maar deze wordt verlengd tot 2026.

Voor Ajax is deze contractverlenging goed nieuws. Ünüvar geldt al jaren als een van de toptalenten van De Toekomst. In 2020 mocht Ünüvar op zestienjarige leeftijd al zijn debuut maken in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Hierna volgde paar moeizame jaren voor de aanvaller, waarin hij vooral bij Jong Ajax actief was.

Afgelopen seizoen maakte Ünüvar echter veel indruk ik de Keuken Kampioen Divisie. In 33 wedstrijden was de aanvaller goed voor zestien doelpunten en dertien assists. Mede door dit geweldige seizoen was het verlengen van Ünüvar’s contract topprioriteit voor Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. Er bestond immers gevaar dat de talentvolle aanvaller volgend seizoen transfervrij zou vertrekken bij Ajax.

Aankomend seizoen kan wellicht de doorbraak van Ünüvar bij Ajax betekenen. Afgelopen seizoen werden jeugdspelers als Youri Regeer en Kenneth Taylor ook al een stuk vaker ingezet. Met het mogelijke vertrek van Antony komt er daarnaast ook een plekje vrij in de voorhoede van Ajax. Het is nu aan Ünüvar om zich hier in de kijker te spelen.