Geschreven door Jessica Westdijk 02 mrt 2020 om 20:03

Ajax O19 neemt het dinsdagmiddag op tegen de leeftijdsgenoten van Atlético Madrid. Over één duel wordt bepaald wie er naar de volgende ronde gaat.

Ajax haalt in ieder geval alles uit de kast om de volgende ronde te bereiken. Daarin wordt gespeeld tegen de winnaar van het duel tussen Rode Ster Belgrado en FC Midtjylland. Voor het duel van dinsdag zitten onder andere Kenneth Taylor, Naci Ünüvar en Sontje Hansen bij de selectie. Zij maken de laatste tijd vooral minuten in Jong Ajax, maar zijn nu dus van de partij bij de O19. Naast deze ‘ervaren’ krachten is er ook een nieuwe naam te vinden in de selectie: Amourrichio Axel van Dongen. De pas 15-jarige aanvaller speelt dit seizoen in Ajax O17, maar kan wellicht dinsdag dus debuteren in O19.

De volledige selectie van Ajax O19

Daan Reiziger

Harm Dieker

Calvin Raatsie

Nordin Musampa

Terrence Douglas

Liam van Gelderen

Neraysho Kasanwirjo

Steven van der Sloot

Devyne Rensch

Enric Llansana

Max de Waal

Donny Warmerdam

Kenneth Taylor

Youri Regeer

Quinten Timber

Jaymillio Pinas

Naci Ünüvar

Sontje Hansen

Amourrichio Axel van Dongen

Ar’Jani Martha