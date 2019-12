Geschreven door Mitch Marinus 13 dec 2019 om 22:12

De Amsterdamse beloften hebben op bezoek bij SC Cambuur met 0-2 gewonnen. Bij Jong Ajax debuteerden Sontje Hansen en Naci Ünüvar. De eerste van de twee stond ook in de basis en scoorde, net als Brian Brobbey.

Gezien de ranglijst stond er vrijdagavond in Leeuwarden een spannende wedstrijd op het programma. SC Cambuur stond namelijk aan het begin van de speelronde bovenaan, Jong Ajax stond daar zes punten achter en bezette de tweede plek. In de openingsfase was het vooral Cambuur dat de aanval zocht en kansen creëerde. Ondanks aardige kansen voor aanvallers Kallon en Mühren, hoefde doelman Kjell Scherpen zich weinig in te spannen.

De beloften toonden zich uiterst efficiënt door een van de eerste kansen meteen binnen te schieten. Spits Brian Brobbey kreeg de bal na een goede actie en steekpass van Castillo, waarna de spits rustig raak schoot. De doelpuntenmaker moest na 67 minuten het veld verlaten, waarna de tweede debutant van de avond binnen de lijnen kwam, Naci Ünüvar.

De thuisploeg leek, op zoek naar de aansluitingstreffer, meer risico te nemen en daar kon Jong Ajax van profiteren. Nadat doelman Scherpen een aantal goede reddingen had verricht, was het eerst Quinten Timber die een flinke kans op de beslissing miste. Enkele minuten later was daar alsnog de beslissing, via Sontje Hansen, die na een goede kapbeweging goed binnen schoot.

Laatste wedstrijd van het seizoen

Door de overwinning op Cambuur lopen de beloften in op de Friezen. De eerst volgende en tevens laatste wedstrijd van 2019, is volgende week vrijdag op de eigen Toekomst tegen TOP Oss.