Geschreven door Jessica Westdijk 22 jan 2020 om 22:01

Naci Ünüvar maakte woensdagavond zijn debuut in Ajax 1. In het bekerduel met Spakenburg mocht de 16-jarige Ünüvar invallen.

Hij liet zich meteen gelden door een penalty te versieren. Uiteraard gunden zijn medespelers hem bij een 6-0 voorsprong deze penalty. Daarmee wist Ünüvar zelf de stand op 7-0 te brengen, wat tevens de eindstand was.

Met zijn goal is Ünüvar ook nog een de jongste Ajacied die heeft gescoord bij zijn debuut. Met zijn 16 jaar en 223 dagen is hij sowieso de op twee na jongste debutant ooit bij Ajacied. Alleen Ryan Gravenberch en Clarence Seedorf waren jonger bij hun debuut. Wat betreft de jongste debutant die een goal maakt, neemt Ünüvar het record over van niemand minder dan Johan Cruijff. Hij was 17 jaar en 204 dagen oud toen hij debuteerde en scoorde.