Geschreven door Luuk Janssen 13 dec 2019 om 21:12

© Proshots

Vrijdagavond heeft Naci Ünüvar zijn debuut gemaakt in het betaalde voetbal, uit in Leeuwarden tegen Cambuur. In de tweede helft mocht Ünüvar invallen voor Brian Brobbey.

Daarmee heeft één van de grootste talenten van Ajax zijn debuut gemaakt in Jong Ajax, een mooie stap. Naast Naci Ünüvar maakte ook Sontje Hansen vrijdagavond zijn debuut. Hij bekroonde dat meteen met een goal.