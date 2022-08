Geschreven door Jessica Westdijk 30 aug 2022 om 15:08

Naci Ünüvar verlaat Ajax tijdelijk. De 19-jarige aanvaller wordt dit seizoen door de Amsterdammers verhuurd aan Trabzonspor, dat vorig seizoen kampioen werd van Turkije.

Ünüvar ligt nog tot medio 2026 vast in Amsterdam, maar komt dit seizoen niet voor in de plannen van Alfred Schreuder. Op 22 januari 2020 maakte hij zijn debuut in Ajax 1 in het bekerduel tegen Spakenburg, daarna speelde hij nog twee duels in Ajax 1. Daarnaast speelde de aanvaller vooral in Jong Ajax, waar hij tot 73 duels kwam en 24 goals maakte.

Met Trabzonspor mag Ünüvar zich dus op een hoger niveau gaan laten zien in de Turkse competitie en in de Europa League.