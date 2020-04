Geschreven door Jessica Westdijk 03 apr 2020 om 13:04

Naci Ünüvar staat aan de vooravond van zijn doorbaak bij Ajax. De 16-jarige aanvaller debuteerde tegen Spakenburg in het eerste elftal.

Al sinds hij een jaar of 12 was, wordt Ünüvar gezien als een toptalent. Daarnaast ziet hij dingen die maar weinig andere spelers zien. Bovendien was zijn debuut memorabel: een penalty versieren en ‘m zelf nemen. Vergelijkbaar met het debuut van Abdehak Nouri, die in 2016 debuteerde in het bekerduel met Willem II en scoorde uit een vrije trap.

De vergelijking met Abdelhak Nouri wordt veelvuldig gemaakt. In gesprek met Voetbal International vertelt Ünüvar hoe hij daarmee om gaat: “Ik ben er juist trots op. Nouri was een geweldige voetballer, tegen wie ik als jonge speler in de opleiding opkeek. Ik vind het juist mooi dat mensen me met hem vergelijken.”