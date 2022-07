Geschreven door Idse Geurts 05 jul 2022 om 10:07

Naci Ünüvar heeft afgelopen maandag zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ajax gezet. De jonge aanvaller blijft hierdoor tot 2026 verbonden aan de club. Dit meldt Ajax via de officiële clubkanalen. Aantal weken geleden werd het al duidelijk dat Ünüvar een nieuw contract zou tekenen, maar nu is het dus officieel.

Tegenover Ajax TV vertelt 18-jarige speler over zijn volgende doelen bij Ajax. “Ik heb gewoon getraind vandaag, maar het was wel iets specialer dan normaal. Mijn doel is om bij Ajax te slagen, dat is nooit veranderd. Nu kan ik de laatste stappen gaan zetten”, laat het talent weten.

Afgelopen week was Ünüvar ook van de partij tijdens het trainingskamp in De Lutten. Een ideale gelegenheid om zichzelf in de kijker te spelen van Alfred Schreuder. De aanvaller kijkt in elk geval positief terug op het kamp. “We hebben twee wedstrijden gespeeld en veel getraind. Ik ben fitter geworden en kijk met een goed gevoel terug”, stelt Ünüvar. Ook werd in De Lutten duidelijk dat Ünüvar een goede connectie heeft met Mohamed Ihattaren. “Hij speelt natuurlijk op rechts en ik in de as waardoor we elkaar makkelijk vinden. We houden allebei van voetbal en voelen elkaar goed aan. De band is goed”, vertelt de aanvaller.

Tot slot is Ünüvar duidelijk over wat hij aankomend seizoen wilt bereiken: speelminuten in het eerste elftal van Ajax. “In de voorbereiding moet ik het laten zien en de kansen die er zijn met beide handen aangrijpen”, toont het talent zich daadkrachtig.