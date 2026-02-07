Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ünüvar vindt spelplezier terug: "Ik kwam niet in de plannen voor"

Gijs Kila
bron: TC Tubantia
Naci Unuvar
Naci Unuvar Foto: © Pro Shots

Naci Ünüvar heeft het plezier in het voetbal hervonden. Waar zijn perspectief bij FC Twente volledig ontbrak, voelt de aanvaller zich bij Heracles Almelo weer gezien en gewaardeerd.

Twente verhuurt Ünüvar voor de tweede seizoenshelft aan Heracles, nadat hij in Enschede nauwelijks verder kwam dan korte invalbeurten. "Daar was ik eigenlijk wel klaar mee", zegt de oud-Ajacied eerlijk tegen TC Tubantia. "Het plezier was weg. Hoe hard ik ook trainde, ik kwam niet in de plannen voor."

Het gebrek aan perspectief hakte erin bij het voormalige Ajax-toptalent. "Het toeleven naar wedstrijden, je daar helemaal op voorbereiden. Dat was weg." Volgens Ünüvar raakte hij daardoor ook het gevoel kwijt van écht voetballer te zijn.

In Almelo is dat anders. "Ik voel me weer profvoetballer. Dat heb ik lange tijd niet gehad", aldus de creatieveling, die inmiddels zijn eerste minuten heeft gemaakt in het shirt van Heracles.

Ünüvar benadrukt dat zijn komst naar Heracles niet alleen draait om speelminuten of zichtbaarheid. "Ik ben hier met een doel. Heracles hoort in de Eredivisie te blijven. Daar zal ik alles aan doen. Met de trainer, het team – met iedereen." Het begin stemt hem positief, verwijzend naar de recente thuiszege. "En het begin was goed."

Tot slot maakt Ünüvar duidelijk waar zijn focus ligt. "Ik zit hier niet om mezelf te laten zien voor Twente. Ik ben hier puur om Heracles in de Eredivisie te houden en mezelf te ontwikkelen."

Naci Ünüvar
