Ünüvar: "Weet nooit hoe het doelsaldo kan helpen op de ranglijst"

Emre Ünüvar kijkt terug op een 'hele mooie middag' met Ajax Onder 19, maar vindt dat zijn team meer had kunnen scoren, vertelt hij aan Ajax TV . Woensdagmiddag won Ajax O19 in de Youth League overtuigend met 7-2 van Galatasaray. Ünüvar zelf was goed voor drie van de zeven doelpunten.

"We begonnen niet zo heel goed", begint de talentvolle spits kritisch over de start van Ajax O19. "Maar dan zie je dat als we één keer scoren, dat we loskomen en dat zij het wat moeilijker krijgen. Dan win je uiteindelijk met 7-2."

Damián van der Vaart opende de score tegen de Turkse opponent. Ünüvar benadrukt hoe belangrijk die openingsgoal was: "We zaten er niet heel lekker in. Ze konden ons makkelijk onder druk zetten en onder onze druk uitkomen. Toen die 1-0 viel, merkte je wel dat zij inzakten en het moeilijker kregen."

Na de 2-0 en 3-0 voorsprong bij rust sprak het elftal van trainer Paul Nuijten elkaar in de kleedkamer moed in. "We moesten gewoon doorgaan en zoveel mogelijk goals maken. Je weet nooit hoe het doelsaldo kan helpen op de ranglijst, dus we moesten gewoon zoveel mogelijk goals maken."

Ünüvar maakte drie doelpunten op Sportpark de Toekomst. Op de vraag welk doelpunt hij het mooist vond, twijfelt hij tussen zijn tweede en derde treffer. "Ze waren allebei mooi. Ik denk toch die derde. Ik schoot hem in één keer in de bovenhoek, dat is wel mooi." Over dat moment zegt hij: "Je merkt wel of hij over gaat, in het vangnet gaat of in de kruising vliegt. Dat wist ik wel, ja."