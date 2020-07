Geschreven door Jelmer Jager 30 jul 2020 om 20:07

Naci Ünüvar heeft enorm veel gehad aan Hakim Ziyech. Vooral tijdens het trainingskamp in Qatar ving Ziyech het talent goed op. “Toen ik mee ging op trainingskamp naar Qatar hielp hij mij enorm. Het is echt heel erg fijn als zo’n grote speler als Hakim je zo opvangt binnen de selectie. Hij hielp me echt met alles. Ook buiten het veld. Het inspireert me ook hoe hij is als persoon. Als ik hopelijk ook zo’n speler wordt binnen de selectie later, zal ik de jonge spelers ook altijd zo op gaan vangen. Omdat ik heb ervaren hoe fijn dat is”, laat hij weten aan FunX.

“Hakim Ziyech was altijd al wel één van mijn voorbeelden”, vervolgt de creatieveling. “Bij Heerenveen, Twente en daarna hier bij Ajax. Toen ik 14 was speelde ik op de Future Cup en toen zei hij in een interview dat hij niet geloofde dat ik 14 jaar was. Hakim zei wel goede dingen over mij. En daarna is hij mij gaan volgen op Instagram, waarna ons contact alleen maar beter werd.”

Nouri

Iemand waar Ünüvar ook veel bewondering voor had was Abdelhak Nouri. “Ik keek ook altijd op naar Abdelhak Nouri. Toen ik aan het begin van de opleiding zat, was hij al verder in de opleiding natuurlijk. De dingen die hij liet zien waren geweldig. Maar ik keek vooral ook naar hem op hoe hij was als persoon. Hij was altijd lief en behulpzaam. Wat er daarna gebeurde, wil ik niet over praten…”

“Aan het eind van het seizoen wordt er tijdens de Schalenavond altijd het ‘Talent van de Toekomst’ uitgeroepen. Het heet sinds een paar jaar de Abdelhak Nouri Trofee en bij de uitreiking komen zijn broer en vader. Ze omschrijven dan altijd de speler, maar al vrij snel merkte ik dat ik het was. Dat je dan die prijs uit handen krijgt van zijn vader is heel speciaal. En al helemaal omdat hij vertelde dat Abdelhak ook fan was van mij en trots op me is, dat doet wel wat met je. Echt kippenvel.”