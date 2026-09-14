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'Update: Ajax meent goede kans te hebben op handtekening Bissouma'

Rik Engelbertink
Yves Bissouma
Yves Bissouma Foto: © Pro Shots

Ajax denkt dat Yves Bissouma wel eens in Amsterdam zou kunnen gaan tekenen, zo meldt De Telegraaf maandagavond. De dertigjarige ex-middenvelder van Tottenham Hotspur is momenetel clubloos.

De Telegraaf zelf kwam maandag al met een update over Bissouma, rond wie het stil was nadat Ajax Sofyan Amrabat wist te strikken. Daarmee leek Ajax de openstaande vacature op de 6-positie gevuld te hebben. Jordi Cruijff lijkt echter nog niet klaar.

Bissouma kwam bij Tottenham Hotspur in opspraak vanwege het gebruik van lachgas. Hij kostte de club in 2022 liefst 30 miljoen. Hij werd overgenomen van Brighton & Hove Albion. Bissouma is tevens 46-voudig Malinees international.

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