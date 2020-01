Geschreven door Luuk Janssen 31 jan 2020 om 18:01

© Proshots

Zo vlak voor het einde van de transferwindow leek Ajax dan toch nog een grote aankoop te doen. Meerdere Ajax-watchers melden dat Antony, een aanvaller van het Braziliaanse Sao Paolo nadrukkelijk in de belangstelling staat van Ajax.

Het einde van de transferwindow nadert en daardoor wachten Ajacieden al een geruime tijd op een update over de Braziliaan, komt hij wel of komt hij niet? Volgens Globo Esporte is de transfer van de baan. Althans voor nu. Het lijkt erop dat Ajax en Sao Paolo er niet op tijd uit zullen komen en daarom verder zullen gaan onderhandelen zodat Antony in de zomer alsnog naar Amsterdam zal transfereren.