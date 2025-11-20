Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

"We hebben hele zware tijden gekend en als ik kijk waar we dan nu inzitten, dan zijn we dankbaar. Hij heeft nog steeds hetzelfde kattenkwaad. Hij heeft nog steeds dezelfde humor en grappen. In de situatie waar hij zich in bevindt, dat hij dan nog zo met ons kan lachen... Daar krijg ik spontaan een glimlach van", vertelt Abderrahim Nouri in een interview met het officiële clubkanaal van Ajax.

Voor Abderrahim is het lastig om precies uit te leggen hoe het nu met Abdelhak gaat. "Het is natuurlijk lastig in te beelden voor de mensen hoe het daadwerkelijk met hem gaat, maar het is voor ons ook lastig om in detail te treden vanwege zijn privacy. Ik kan me wel geruststellen dat hij gewoon bewust emoties laat zien. Dat hij vaak lacht en blij is en helaas ook mindere emoties laat zien. Het gaat goed met hem. Sinds we hem thuis zelf verzorgen, gaat het beter met hem."

"Soms zit hij in een rolstoel en kijkt hij gewoon mee. Maar het voetbal van nu is niet zo…", zegt broer Abderrahim lachend. "Hoe gek het ook klinkt, wij zien het echt als gunst. Het is maar net hoe je naar het leven kijkt. Als wij het stukje geloof niet hadden, dan durf ik wel te zeggen dat we de stekker er al lang uit hadden getrokken, maar zo kijken wij niet naar het leven. Soms kijk ik video’s terug. Dat is wel lastig om naar te kijken, maar we zijn dankbaar. We mogen blij zijn dat hij nog met ons is. Ik heb zwaar respect hoe hij ermee omgaat."