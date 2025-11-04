VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Update over Branco van den Boomen: "Dan mee met Jong Ajax..."

Arthur
bron: Persconferentie Ajax
Branco van den Boomen
Branco van den Boomen Foto: © BSR Agency

Na de pijnlijke nederlagen tegen Internazionale (0-2), Olympique Marseille (4-0) en Chelsea (5-1) staat Ajax woensdagavond om 20.45 uur tegenover Galatasaray in de Champions League. Voor dit duel zal de ploeg het nog moeten doen zonder Branco van den Boomen.

Van den Boomen traint inmiddels weer mee bij Ajax. De middenvelder kampte lange tijd met een rugblessure. Trainer John Heitinga licht toe: "Hij krijgt de ruimte om met ons mee te trainen. Hij zit in het proces om terug te komen. Als er bij ons geen ruimte is, traint hij mee met Jong Ajax. Het allerbelangrijkste is dat hij weer fit wordt." 

Daarmee lijkt Heitinga te suggereren dat de toekomst van Van den Boomen bij Ajax onzeker is. Daarnaast sprak Heitinga tijdens de persconferentie over spelers die terugkeren van blessures, zoals Owen Wijndal en Youri Regeer. "Een aantal jongens zijn terug uit blessures en daar moeten we naar kijken of ze volledig inzetbaar zijn", aldus de trainer.

