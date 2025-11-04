Update over Branco van den Boomen: "Dan mee met Jong Ajax..."

Na de pijnlijke nederlagen tegen Internazionale (0-2), Olympique Marseille (4-0) en Chelsea (5-1) staat Ajax woensdagavond om 20.45 uur tegenover Galatasaray in de Champions League. Voor dit duel zal de ploeg het nog moeten doen zonder Branco van den Boomen.

Van den Boomen traint inmiddels weer mee bij Ajax. De middenvelder kampte lange tijd met een rugblessure. Trainer John Heitinga licht toe: "Hij krijgt de ruimte om met ons mee te trainen. Hij zit in het proces om terug te komen. Als er bij ons geen ruimte is, traint hij mee met Jong Ajax. Het allerbelangrijkste is dat hij weer fit wordt."

Daarmee lijkt Heitinga te suggereren dat de toekomst van Van den Boomen bij Ajax onzeker is. Daarnaast sprak Heitinga tijdens de persconferentie over spelers die terugkeren van blessures, zoals Owen Wijndal en Youri Regeer. "Een aantal jongens zijn terug uit blessures en daar moeten we naar kijken of ze volledig inzetbaar zijn", aldus de trainer.