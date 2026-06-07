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Ajax historie & oud-spelers

Update over Christian Eriksen: "Pacemaker deed wat het moest doen"

Amber
bron: DBU
Christian Eriksen
Christian Eriksen Foto: © BSR Agency

De voetbalwereld hield zondag opnieuw zijn adem in toen Christian Eriksen in elkaar zakte tijdens de oefeninterland tussen Denemarken en Oekraïne. Gelukkig lijken de eerste berichten over de voormalig publiekslieveling van Ajax hoopgevend. De Deense bondsarts Morten Boesen heeft een officiële update gegeven over de situatie van de middenvelder, die naar omstandigheden stabiel is.

Christian Eriksen
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Het incident bracht direct de inktzwarte herinneringen boven aan het EK van 2020, toen Eriksen in het duel met Finland werd getroffen door een hartstilstand. Ditmaal liep het gelukkig sneller en beter af, mede dankzij de ICD-pacemaker die destijds bij hem is geïmplanteerd. Het oefenduel met Oekraïne werd na het voorval bij een stand van 2-1 definitief gestaakt.

Bondsarts Boesen legt uit wat er op het veld gebeurde nadat Eriksen plotseling naar de grond ging: "Christian maakt het goed en is zelf van het veld gelopen. Voor zover ik kan beoordelen, heeft zijn pacemaker gedaan wat die moest doen. Hij was kort buiten bewustzijn, maar kwam snel weer bij kennis en we konden direct contact met hem maken."

Opnieuw vormden de Deense spelers direct een beschermende cirkel rondom hun teamgenoot, terwijl de emoties op de gezichten van de spelers te snijden waren. In tegenstelling tot vijf jaar geleden in Kopenhagen, waren de signalen na de medische behandeling op het veld nu direct een stuk positiever. Onder een luid en bemoedigend applaus van het publiek kon de technicus op eigen benen de catacomben opzoeken.

Eriksen is direct overgebracht naar het ziekenhuis voor grondige medische checks, om exact te achterhalen wat de oorzaak is geweest van de plotselinge inzinking. Vanuit het ziekenbed heeft de oud-Ajacied in elk geval al van zich laten horen.

"We staan voortdurend in contact met hem en de artsen. Christian maakt het goed en vroeg mij zijn groeten over te brengen aan de spelers en hen te vertellen dat het goed met hem gaat", besluit Boesen zijn update.

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