Update over Christian Eriksen: "Pacemaker deed wat het moest doen"

De voetbalwereld hield zondag opnieuw zijn adem in toen Christian Eriksen in elkaar zakte tijdens de oefeninterland tussen Denemarken en Oekraïne. Gelukkig lijken de eerste berichten over de voormalig publiekslieveling van Ajax hoopgevend. De Deense bondsarts Morten Boesen heeft een officiële update gegeven over de situatie van de middenvelder, die naar omstandigheden stabiel is.

Het incident bracht direct de inktzwarte herinneringen boven aan het EK van 2020, toen Eriksen in het duel met Finland werd getroffen door een hartstilstand. Ditmaal liep het gelukkig sneller en beter af, mede dankzij de ICD-pacemaker die destijds bij hem is geïmplanteerd. Het oefenduel met Oekraïne werd na het voorval bij een stand van 2-1 definitief gestaakt.

Bondsarts Boesen legt uit wat er op het veld gebeurde nadat Eriksen plotseling naar de grond ging: "Christian maakt het goed en is zelf van het veld gelopen. Voor zover ik kan beoordelen, heeft zijn pacemaker gedaan wat die moest doen. Hij was kort buiten bewustzijn, maar kwam snel weer bij kennis en we konden direct contact met hem maken."