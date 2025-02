Update over contract Bounida: "Inmiddels kan ik dat wel zeggen"

In gesprek met de clubkanalen laat Kroes weten dat de voorbereiding op de zomerse transferperiode is begonnen bij Ajax. "En we richten ons op het vastleggen van ons kapitaal en dat zijn de jeugdspelers", legt de bestuurder uit. "Er zijn nu weer veel gesprekken gaande met agenten om te kijken of wij onze jeugdspelers kunnen behouden."

Vervolgens wordt Kroes ook gevraagd naar de situatie van talent Bounida. "Een zeer groot talent. Het leek even spaak te lopen, maar inmiddels kan ik wel zeggen dat we de gesprekken hervat hebben", zegt de technisch directeur. "Ik hoop dat dat tot een goed einde komt, maar de tijd zal het leren."