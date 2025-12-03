Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Vervelende update over Huntelaar: "Gaat niet zo heel goed met hem"

Arthur
Klaas-Jan Huntelaar
Klaas-Jan Huntelaar Foto: © Pro Shots

Klaas-Jan Huntelaar kampt al langere tijd met ernstige burn-outklachten, en volgens diverse betrokkenen gaat het nog altijd niet goed met de voormalig topspits van SC Heerenveen, Ajax, Real Madrid en AC Milan.

Tijdens een supportersavond van SC Heerenveen, met Foppe de Haan, Riemer van der Velde en Gerald Sibon, kwam er een update over de gezondheid van The Hunter. De presentator leidde het onderwerp in met de woorden: "Heeft iemand nog weleens contact met Klaas-Jan Huntelaar? Want we zien hem natuurlijk niet en we weten dat hij weleens wat problemen met zichzelf heeft gehad…"

Sibon reageerde daarop: "Het laatste wat ik hoorde… het gaat nog niet zo heel goed met hem." Van der Velde bevestigde dat beeld: "Hij is een paar keer met Ted van Leeuwen bij ons in Langweer geweest, ook in zijn moeilijke periode. En hij heeft het moeilijk. Jammer, want hij is een beetje in die periode bij Ajax… Hebben ze een beetje te weinig begrip voor hem gehad. En hij was op dat moment niet de stabiele factor om daar goed mee om te gaan. Dat was jammer."

Op 14 maart van dit jaar kwam er definitief een einde aan de samenwerking tussen Huntelaar en Ajax. De oud-international zat op dat moment al sinds 2023 thuis met een burn-out. Alex Kroes sprak destijds zijn waardering uit: "Klaas-Jan is een echte Ajacied, het zou mooi zijn als hij op enig moment weer bij onze club kan terugkeren. Maar zijn gezondheid staat voorop. Wij bedanken hem voor de werkzaamheden die hij hier heeft verricht en wensen hem sterkte en succes met zijn verdere herstel." 

Later liet hij aan Het Parool weten dat een toekomstige samenwerking zeker tot de mogelijkheden behoort: "Klaas is een prettig mens en hij heeft volgens mij oog voor talent. En ik ben positief over een toekomstige directie- of managementrol voor ex-voetballers binnen een club. Dat geldt op diverse vlakken: technische zaken, maar ook commercie."

