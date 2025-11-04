Update over terugkeer Dolberg: "Het gaat sneller dan verwacht"

Ajax moet het woensdagavond in het Champions League-duel met Galatasaray nog altijd stellen zonder Kasper Dolberg. De Deense spits traint inmiddels deels mee, maar de wedstrijd komt nog te vroeg voor de zomeraankoop. Dat vertelde trainer John Heitinga dinsdagmiddag tijdens de persconferentie.

Heitinga kreeg op de persconferentie vragen over de fitheid van zijn spelers. Dolberg kampt al enige tijd met een blessure aan zijn buikwand. "Kasper is op de weg terug. Hij traint gedeeltes mee. Het gaat iets sneller dan verwacht, maar hij is er morgen nog niet bij," aldus de Ajax-trainer.

Ook Steven Berghuis ontbreekt in de selectie. "Berghuis is er nog niet bij. Dat gaat nog wel even duren", zei Heitinga, zonder te specificeren hoelang de creatieve middenvelder en aanvaller nog aan de kant staat.