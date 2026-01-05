Kon Veel Minder De Podcast
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Update over toekomst van Noa Lang bij Napoli: "Ik denk dat..."

Gijs Kila
bron: Ziggo Sport
Noa Lang bij Napoli
Noa Lang bij Napoli Foto: © BSR Agency

De recente transfergeruchten rond Noa Lang moeten volgens zijn omgeving worden gerelativeerd. Nourdin Boukhari, de stiefvader van de aanvaller, geeft aan dat er veel wordt gespeculeerd, maar dat een winters vertrek allerminst voor de hand ligt.

Tijdens de voorbeschouwing op de Afrika Cup-wedstrijd tussen Marokko en Tanzania vertelde Boukhari bij Ziggo Sport dat hij weinig gelooft van de verhalen uit Italië. "Mijn dochters waren in Italië bij hem. Ik denk dat er niet te veel van waar is", zei hij over de berichtgeving. 

Volgens Boukhari is er wel iets voorgevallen tussen Lang en trainer Antonio Conte, maar is de situatie inmiddels weer normaal. "Ze zouden weer gaan kijken om hem helemaal topfit te maken. Nu heeft hij in ieder geval weer wat minuutjes in het nieuwe jaar gemaakt. Ik denk niet dat hij zo snel de deur achter zich dicht slaat."

Ook Khalid Boulahrouz ziet een transfer deze winter niet gebeuren. De oud-international wijst op de stijgende lijn die Lang te pakken lijkt te hebben. Volgens hem zou het "gek" zijn als de buitenspeler nu al zou vertrekken, juist nu hij zich na een lastige start langzaam terugknokt in de ploeg.

Gerelateerd:
Jorrel Hato

'Ajax kan na mislopen Hato weer streep zetten door linksback'

0
Borna Sosa in actie voor Kroatië

'Sosa kan weg bij Crystal Palace; Bundesliga-club geïnteresseerd'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Noa Lang Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd