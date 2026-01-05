Update over toekomst van Noa Lang bij Napoli: "Ik denk dat..."

De recente transfergeruchten rond Noa Lang moeten volgens zijn omgeving worden gerelativeerd. Nourdin Boukhari, de stiefvader van de aanvaller, geeft aan dat er veel wordt gespeculeerd, maar dat een winters vertrek allerminst voor de hand ligt.

Tijdens de voorbeschouwing op de Afrika Cup-wedstrijd tussen Marokko en Tanzania vertelde Boukhari bij Ziggo Sport dat hij weinig gelooft van de verhalen uit Italië. "Mijn dochters waren in Italië bij hem. Ik denk dat er niet te veel van waar is", zei hij over de berichtgeving.

Volgens Boukhari is er wel iets voorgevallen tussen Lang en trainer Antonio Conte, maar is de situatie inmiddels weer normaal. "Ze zouden weer gaan kijken om hem helemaal topfit te maken. Nu heeft hij in ieder geval weer wat minuutjes in het nieuwe jaar gemaakt. Ik denk niet dat hij zo snel de deur achter zich dicht slaat."

Ook Khalid Boulahrouz ziet een transfer deze winter niet gebeuren. De oud-international wijst op de stijgende lijn die Lang te pakken lijkt te hebben. Volgens hem zou het "gek" zijn als de buitenspeler nu al zou vertrekken, juist nu hij zich na een lastige start langzaam terugknokt in de ploeg.