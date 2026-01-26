Update over Zinchenko-transfer: "Een minder leuke mededeling"

Ajax heeft de hoop op Oleksandr Zinchenko nog niet opgegeven. Volgens het Algemeen Dagblad blijft de club serieus inzetten op de komst van de 29-jarige linksback, die eigendom is van Arsenal en dit seizoen wordt verhuurd aan Nottingham Forest.

De onderhandelingen verlopen echter moeizaam. Arsenal en de entourage van Zinchenko hebben Ajax recent opnieuw geïnformeerd over complicaties rondom de deal. "Arsenal en de zaakwaarnemer van de linksback zijn afgelopen week weer op de lijn gekomen met een minder leuke mededeling", zo schrijft Johan Inan namens het AD.

De kern van het probleem ligt bij de financiële afwikkeling van het voortijdig beëindigen van de huurconstructie. Daarover moeten Arsenal, Nottingham Forest, Ajax en Zinchenko het eens worden, en zover is het nog niet.

Binnen Ajax bestaat nog altijd onduidelijkheid over waar de vertraging precies vandaan komt. Toch is het vertrouwen nog niet verdwenen. "Wel putte het uit de laatste signalen vanuit Londen afgelopen weekend nog altijd het vertrouwen dat het Zinchenko zal inlijven."

Voor Zinchenko zelf is speeltijd doorslaggevend. Bij Nottingham Forest is hij geen vaste waarde en met het oog op het WK wil hij minuten maken. De Oekraïner hoopt via de play-offs met zijn land plaatsing af te dwingen en wil daarvoor in optimale conditie zijn.

Aanvankelijk mikte Ajax op een tijdelijke oplossing, maar de gesprekken zijn inmiddels verschoven richting een permanente transfer. De wens is duidelijk: Zinchenko moet het seizoen afmaken in de Johan Cruijff ArenA. Een langer verblijf lijkt echter uitgesloten. De verdediger staat in Engeland onder contract tegen een salarisniveau dat voor Ajax structureel onhaalbaar is. Een langer contract is daardoor, zoals het AD stelt, "praktisch onmogelijk."