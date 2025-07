Urby Emanuelson aan de slag bij Ajax: "Zo min mogelijk op kantoor"

Bij het samenstellen van de staf heeft Ajax bewust gezocht naar complementaire karakters. Dat was één van de redenen om Emanuelson (39) aan te stellen, die zich op dat vlak al had laten zien bij Jong Ajax. "Urby beweegt zich echt tussen spelers en staf", legt Heitinga uit in gesprek met VI. "Ik heb hem ook gezegd: 'Ik wil je eigenlijk zo min mogelijk bij mij op kantoor zien.' Urby zal zich ook bezig houden met de laatste linie en individueel spelers begeleiden", vertelt de voormalig voetballer.

"Maar ook op het moment dat wij bijvoorbeeld even tactisch gaan trainen met - ik noem maar even - de basis, dan zullen de andere jongens met Urby meegaan. Die gaan dan tranen op patronen, sjablonen, skills, dat soort dingen", aldus Heitinga.