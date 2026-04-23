Urby Emanuelson helpt verdediger van Ajax: "Ik ben nog te lief"
Aaron Bouwman is tevreden over zijn ontwikkeling bij Ajax, maar hij ziet ook nog voldoende verbeterpunten. De talentvolle centrumverdediger beseft dat hij (nog) meer moet gaan coachen en hij wil ook vaker een linie overslaan met een geplaatste lange bal.
"Het gaat steeds beter met leiding nemen achterin. Ook op het vlak van positie kiezen heb ik stappen gemaakt. Maar het moet allemaal nog beter", vertelt hij in het maandblad ELF. "Ook moet ik nog meer pit in mijn spel leggen. Ik ben nog te lief. Trainer Fred Grim neemt me weleens apart, net als de andere stafleden."
"Zo ben ik met Urby Emanuelson mijn wreeftrap aan het ontwikkelen", verklapt hij. "We werken eraan hoe ik het best een crosspass kan geven vanuit de verdediging. De snelheid en de trap zijn inmiddels geen probleem meer. We zijn nu bezig met de richting. Daar ben ik nog niet tevreden over", besluit Bouwman.
Tomiyasu verklapt favoriete positie: "Bij Japan sta ik daar ook"
Cesc Fabregas oogst lof: "Como is op dit moment beter dan Ajax"
Rob Jansen tipte Ajax: "Ik heb gezegd dat ze hem moesten volgen"
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'Ajax oefent tegen FC Barcelona': "Vergevorderde onderhandelingen"
Jan Wouters: "Die wilde liever een moord plegen dan verliezen"
Leon ten Voorde meent: "Hij is al niet meer te betalen voor Ajax"
Ajax moet vrezen voor Feyenoord: "Anderhalf miljoen euro schade"
ArenA-directeur Tanja Dik onder vuur: "Ze is er wel de baas"
'Weghorst kon naar Europese top, Cruijff blokkeerde transfer'
Henk Spaan prijst Ajacied: "Ik heb helemaal geen klachten meer"
Van der Doelen gecharmeerd van Ajacied: "Is dat niet iets voor PSV?"
Precious Ugwu wil ooit terug naar Ajax: "Unfinished business"
Jan Wouters: "Daar was ik bij Ajax nog helemaal niet aan toe"
'Ajax laat liefst dertien jeugdspelers vertrekken bij de club'
'Ajax genoemd als geïnteresseerde club voor spits Troy Parrott'
Domper voor directe concurrent van Ajax: einde seizoen aanvaller
Ihattaren maakt indruk: "Die cijfers zal hij ook bij Ajax halen"
Schöne looft Ajax-supporters: "Dat zie ik ook als niet normaal"
Henk Spaan doet boekje open over Ajax-talent: "Wie helpt hem?"
PSV naar Ibiza voor Ajax-uit: "Hebben een normale trainingsweek"
Van Dop doet boekje open: "Alleen Ajax en Feyenoord waren tegen"
Sergiño Dest wil vertrekken uit Eredivisie: "Meten met de besten"
Jan Wouters eerlijk: "Toen was die haat er wel richting Ajax"
Kapteijns: "Dat komt FC Twente en Ajax bijzonder slecht uit"
Dit is de reden dat de Eredivisie deze week op woensdag begint
Van den Berg ziet clubs azen op Ajax-speelster: "Opties vergroot"
Derksen over Ziyech: "Een belediging tegen het Nederlandse volk"
Woerts onthult: "Rafael van der Vaart pakt daar serieus geld"