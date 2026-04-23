Urby Emanuelson helpt verdediger van Ajax: "Ik ben nog te lief"

Aaron Bouwman is tevreden over zijn ontwikkeling bij Ajax, maar hij ziet ook nog voldoende verbeterpunten. De talentvolle centrumverdediger beseft dat hij (nog) meer moet gaan coachen en hij wil ook vaker een linie overslaan met een geplaatste lange bal.

"Het gaat steeds beter met leiding nemen achterin. Ook op het vlak van positie kiezen heb ik stappen gemaakt. Maar het moet allemaal nog beter", vertelt hij in het maandblad ELF. "Ook moet ik nog meer pit in mijn spel leggen. Ik ben nog te lief. Trainer Fred Grim neemt me weleens apart, net als de andere stafleden."

"Zo ben ik met Urby Emanuelson mijn wreeftrap aan het ontwikkelen", verklapt hij. "We werken eraan hoe ik het best een crosspass kan geven vanuit de verdediging. De snelheid en de trap zijn inmiddels geen probleem meer. We zijn nu bezig met de richting. Daar ben ik nog niet tevreden over", besluit Bouwman.