Vaclav Cerny leeft op onder Simonis: "Hij kan het verschil maken"

Vaclav Cerny maakt in de voorbereiding indruk bij VfL Wolfsburg. De voormalig speler van Ajax leek na een uitleenbeurt aan Rangers FC op weg naar de uitgang bij de Duitse club, maar komt nu zelfs in aanmerking voor contractverlenging.

Cerny scoorde afgelopen weekend in de oefenwedstrijd tegen Magdeburg (3-4 zege) als nummer tien van Wolfsburg, dat sinds deze zomer getraind wordt door Paul Simonis. "Hij kan het verschil maken, omdat hij erg creatief is aan de bal en de tegenstander kan verrassen met zijn linkerbeen", is de oefenmeester lovend over Cerny.

De Tsjechische vleugelaanvaller staat volgens Kicker in de belangstelling van Besiktas, maar de Wolfsburger Allgemeine Zeitung laat weten dat Cerny met Wolfsburg praat over contractverlenging. Hij heeft nog een tweejarige verbintenis in de Duitse Autostadt.