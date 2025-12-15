Pantelic Podcast
Arthur

Václav Cerny was zondag opnieuw van enorm groot belang voor Besiktas. De oud-speler van Ajax, FC Twente en FC Utrecht scoorde twee keer voor de Turkse topclub, wat Besiktas een punt opleverde tegen nummer twee Trabzonspor.

Het seizoen verloopt tot nu toe moeizaam voor de club uit Istanbul, die momenteel vijfde staat met dertien punten achterstand op koploper Galatasaray. In de basis van Besiktas stonden onder meer Orkun Kökcü, Milot Rashica, Cerny, Tammy Abraham, Gabriel Paulista, Wilfried Ndidi en voormalig Feyenoord-target El Bilal Touré. Bij Trabzonspor verdedigde Andre Onana het doel.

Abraham opende de score met een strakke volley, waarna Cerny de voorsprong verdubbelde door Onana in de korte hoek te verrassen. Beide doelpunten werden voorbereid door El Bilal Touré. Nadat Ernest Muci namens Trabzonspor had gescoord met een volley, tekende Cerny voor zijn tweede treffer van de avond, dit keer op aangeven van voormalig Vitesse-speler Rashica.

"In mijn laatste zeven duels was ik in slechts één wedstrijd niet bij een goal betrokken," liet Cerny weten aan Turkse media. "Twee doelpunten en vijf assists, dat is een mooie reeks." Toch ontsnapte Besiktas aan een nederlaag niet. El Bilal Touré kreeg nog voor rust rood, nadat hij op de enkel van een tegenstander had gestaan. Na rust zorgden Christ Inao Oulaï en Oleksandr Zubkov voor een 3-3 eindstand.

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

