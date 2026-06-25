'Václav Černý verschijnt op de radar van Nederlandse topclub'
Ondanks belangstelling van meerdere clubs lijkt Václav Černý voorlopig niet te vertrekken bij Beşiktaş. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Turkse journalist Mustafa Karataş wijst de huidige situatie erop dat de aanvaller ook volgend seizoen voor de Turkse club uitkomt. Ondertussen is er wel belangstelling voor de rappe oud-speler van Ajax.
Onder meer Rangers, Feyenoord en TSG Hoffenheim zouden echter belangstelling hebben voor de Tsjechische international. Toch lijken die clubs voorlopig naast een transfer te grijpen, aangezien een langer verblijf van Cerny bij Beşiktaş momenteel het meest voor de hand ligt volgens Karataş
Černý begon zijn profcarrière bij Ajax, waar hij als groot talent werd beschouwd. Blessures verhinderden echter een definitieve doorbraak. Via periodes bij FC Utrecht en FC Twente werkte hij zich alsnog in de kijker, waarna hij de stap maakte naar VfL Wolfsburg en later bij Beşiktaş terechtkwam. De aanvaller ligt nog tot medio 2028 vast bij Beşiktaş. Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt geschat op ongeveer zeven miljoen euro.
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