AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vader Frank en Ronald de Boer deed zelfmoordpoging: "Dreigde vaker"

Arthur
Frank en Ronald de Boer
Frank en Ronald de Boer Foto: © Orange Pictures

Cees de Boer, de vader van oud-topvoetballers Frank en Ronald de Boer, overleed in februari door euthanasie na een jarenlange strijd tegen depressie. Dat vertelt Frank de Boer aan het Algemeen Dagblad. De ernst van de depressie werd enkele jaren geleden duidelijk toen Cees de Boer een poging tot zelfdoding deed.

"Hij dreigde er vaker mee. Wij dachten altijd: hij heeft het lef niet. En toen lag hij daar opeens, moederziel alleen, in de struiken", vertelt Frank de Boer. "Echt, depressie is een vreselijk iets." In 2018 raakte Cees de Boer betrokken bij een verkeersongeval. Nadat hij met zijn elektrische fiets tegen een paaltje was gereden en met zijn kapotte fiets aan de hand terug naar huis liep, werd hij aangereden door een motorrijder. In het ziekenhuis bleek dat hij vermoedelijk twee TIA's had gehad. Daarmee begon een jarenlange lijdensweg.

De lichamelijke achteruitgang ging gepaard met toenemende depressieve gevoelens. Pijnlijk was volgens Frank de Boer dat het hoofd van zijn vader volledig bleef functioneren, terwijl zijn lichaam steeds verder achteruitging. Dat had grote gevolgen voor het gezin, en vooral voor de moeder van Frank en Ronald de Boer. "Uit het niets had zij een patiënt in huis. Iemand die het leven niet meer zag zitten."

Na het doorlopen van de wettelijke procedures werd zijn wens voor euthanasie ingewilligd. Het vooruitzicht op zijn overlijden gaf hem volgens Frank de Boer rust. "We hebben hem jaren niet zo ontspannen gezien als in die paar weken voor zijn overlijden." Door hun ervaringen publiekelijk te delen wil de familie vooral het thema euthanasie bespreekbaar maken. "We doen in Nederland soms nog krampachtig over euthanasie, maar het is juist iets moois", zegt Frank de Boer.

"Stel dat mijn vader daadwerkelijk voor de trein was gesprongen, dan was het leed voor ons, en mogelijk ook anderen, veel groter geweest dan nu. Als familie koesteren we het dat hij waardig is gestorven, dat hij niet een machinist een eeuwig trauma heeft bezorgd."

Gerelateerd:
Pierre van Hooijdonk

Van Hooijdonk had meer gehoopt van Ajacied: "Soms te grillig"

0
Kik Pierie

Pierie stopte op 25-jarige leeftijd met voetballen: "Mis het niet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Frank de Boer Ronald de Boer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd