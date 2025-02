Vader Mokio onthult: "Toen we met FC Barcelona onderhandelden"

"Een kleine Belg die net achter een fenomeen als Seedorf komt, hoe gek is dat", zegt zijn trotse vader Thierry Mokio tegen Het Nieuwsblad. Mokio woont in Amsterdam met zijn moeder, terwijl zijn vader in Gent werkt als heftruckchauffeur. Toch was hij zondag in Sittard om zijn zoon zijn debuut te zien maken. "Het is ontroerend om je zoon in het eerste van Ajax te zien spelen", vertelt hij.

Door de schorsing van Jorrel Hato had Ajax een linksachter nodig, en Mokio greep zijn kans. "Hij heeft heel goed zijn plan getrokken, negentig minuten lang", zegt zijn vader. De jonge Belg speelde eerder als centrale verdediger en zelfs als aanvaller, wat zijn veelzijdigheid benadrukt. Volgens zijn vader heeft Mokio nog geen vaste positie, maar lijkt de linkerkant van de defensie zijn toekomst. "Toen we met Barcelona onderhandelden, zeiden ze daar ook dat ze hem op die positie zagen." Ook een plaats in het Belgische elftal spookt door zijn hoofd.

De vraag is of bondscoach Rudi Garcia hem al op de radar heeft. "Ik weet niet of hij volgende maand al geselecteerd zal worden, maar hij denkt er zeker aan", zegt Thierry Mokio. "Al sinds twee jaar praat hij met mij over de wereldbeker van 2026. Hij richt zich op dat toernooi."